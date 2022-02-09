«Газпром» не обязан наращивать поставки газа в Евросоюз, заявил Чижов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако «Газпром», по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Боррель также заявил, что «сложности с поставками газа» в Европе вызваны «кризисом отношений с Россией».
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного “голубого топлива” в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — заявил Чижов, отвечая на вопрос, обязан ли «Газпром» наращивать поставки.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250−300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара.
Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте — около 40%.
Ранее Боррель заявил, что «сложности с поставками газа» в Европе вызваны «кризисом отношений с Россией». Он признал, что Москва строго выполняет свои контрактные обязательства. Однако «Газпром», по его словам, «отказался» от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозность рынка.
Как указывал президент России Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.