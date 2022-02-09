NBC узнал, как Байден называл Путина в частных разговорах

В частности, Путина он описал как «парня с ядерным оружием и без друзей», пишет NBC. Говоря о канцлере Германии Олафе Шольце, Байден, по данным собеседников телеканала, сказал, что он «не Ангела Меркель», а говоря о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, назвал его манеру держаться «шумной».
Кроме того, Байден считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «хочет быть Шарлем де Голлем», уточнили источники телеканала.
Представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн заявила NBC, что эти «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».
В марте Байден давал интервью телеканалу ABC News, в ходе которого его спросили, считает ли он Путина убийцей. «Ммм, да», — ответил Байден.
Комментируя высказывание президента, Путин заявил, что желает ему здоровья и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».
«Если говорить пошире об этой теме, то вот что хотелось бы сказать. Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим», — добавил он.
«Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: “Кто так обзывается, тот так и называется”. И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий, — продолжил он. — Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия».
В июне, перед саммитом с Путиным в Женеве, Байдена спросили, продолжает ли он считать российского президента убийцей. «Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно», — сказал он.
Позже Путин сообщил, что после интервью ABC News Байден позвонил ему и они «объяснились». По словам президента, его эти объяснения устроили.
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