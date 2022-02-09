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09:20 (мск), источник: © РИА Новости

Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие «Северного потока — 2»

БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Если предположить, что газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что «Северного потока — 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Это (запуск “Северного потока — 2” — ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что “Северного потока — 2” не будет», — сказал он.

Ранее Чижов заявил, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз.

Он отметил, что Россия и так поставляет дополнительные объемы, пусть и не в той мере, в которой этого хотят в Брюсселе.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — «Газпром») в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.

На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса.

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Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

Москва не раз заявляла, что «Северный поток — 2», против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.

В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией «вторжения» на Украину и пригрозили санкциями, в том числе против «Северного потока — 2». Москва не раз подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении каких-либо стран, а подобные заявления используются как предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у российских границ.

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