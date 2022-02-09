Песков заявил о позитивных и менее позитивных сигналах от Зеленского

На пресс-конференции президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона были позитивые сигналы — о том, что конфликт на Украине можно решить только на основе минских соглашений — и менее позитивные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали», — сказал Песков о менее позитивных сигналах.
Но Зеленский отметил, что разрешение конфликта на Украине должно идти в рамках минских соглашений, добавил Песков.
По тому, что было сказано на пресс-конференции, были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента
По его словам, Владимир Путин пока не обсуждал с Макроном итоги его поездки на Украину и переговоров с Зеленским. «Нет, пока они [президенты Франции и России] не общались», — сказал Песков, напомнив, что лидеры договорились «сверить часы» после встречи Макрона с Зеленским.
Французский лидер после переговоров в Киеве сообщил, что Зеленский подтвердил приверженность выполнению минских договоренностей. При этом ранее президент Украины называл все пункты этих соглашений неудовлетворительными и призывал к их пересмотру. Однако Зеленский отмечал, что договоренности Минска остались единственным единственным форматом, «который работает».
На эти заявления Путин ответил после переговоров с Макроном в Москве фразой: «Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять». В свою очередь Зеленский, также после встречи с французским президентом, заочно прокомментировал высказывание российского президента, отметив, что Украина действительно красавица, но называть ее «своей» со стороны президента России — это перебор. При этом президент Украины перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его ответ был лучше понятен «автору афоризма».
Переговоры Путина и Макрона прошли 7 февраля в Москве, затем 8 февраля французский президент посетил Киев. С Путиным Макрон говорил более пяти часов, с Зеленским — около двух часов. Целью поездок Макрона было урегулирование конфликта на Украине.