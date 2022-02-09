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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Макрон озвучил Путину предложения по Украине, не согласовав их с НАТО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Москву озвучил Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине, пишет газета Daily Mail.

Источник: © РИА Новости

По информации СМИ, лидер республики, в частности, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что, в свою очередь, лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.

Причем, как отмечается в материале, Макрон не согласовывал эту инициативу с остальными членами НАТО. Источники Daily Mail подчеркнули, что неспособность президента Франции проконсультироваться с союзниками до переговоров с Путиным может сделать любое соглашение бессмысленным.

«Он (Макрон. — Прим. ред.) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал источник в британском правительстве.

Daily Mail уточнила, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.

Переговоры российского и французского лидеров состоялись в понедельник вечером в Москве и продлились пять часов. Центральной темой обсуждения стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. На следующий день Макрон встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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