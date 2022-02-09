Лех Валенса призвал ударить по Москве в случае нападения на Украину

На этот раз мы должны быть мужественными. Я очень уважал Путина и поддерживал его — я говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз он зашел слишком далеко. Нельзя отступать, ведь каждая следующая атака Путина будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву. Вы должны подготовиться.
Лех Валенсаэкс-президент Польши
По его мнению, Польша должна делать все, чтобы поддержать Украину: «даже добровольцев набирать. Потому что здесь наш общий интерес — ни шагу назад. Мы должны пожертвовать всем и вложить в Украину все ресурсы, которые у нас есть».
Сегодня стало известно, что Евросоюз (ЕС) собирается отправить России письмо с предложением продолжить переговоры по вопросам «безопасности для всех» на фоне напряженности вокруг Украины. Россия, в свою очередь, требует от НАТО отказаться от расширения на восток и военного сотрудничества с постсоветскими странами.