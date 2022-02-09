WSJ: Зеленский считает маловероятным вторжение России на Украину

Как утверждают собеседники WSJ, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины предупредил, что возросла угроза безопасности Украины со стороны России. На это Владимир Зеленский якобы ответил, что эта угроза существует с 2014 года, с чем Байден не согласился, пояснив, что сейчас российские войска находятся на юге Белоруссии, «что потенциально может изменить правила игры», пишет газета.
По словам высокопоставленных украинских чиновников, Киев «особенно возмущен» решением Госдепа эвакуировать семьи американских дипломатов и второстепенный персонал из Украины. Они считают, что это «создает впечатление, что столица вот-вот падет, как Кабул несколькими месяцами ранее», утверждает WSJ.
На этой неделе Джо Байден заявил, что американцам нужно уехать с Украины из-за риска вторжения России. В январе Госдеп разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязал выехать из страны. Эвакуацию дипломатов также объявили Великобритания и Канада. Германия и Австралия объявили о вывозе семей своих дипломатов. МИД РФ также допускал эвакуацию российских дипломатов из Киева. Как сообщал CNN, власти США недовольны, что Украина «преуменьшает угрозу» возможного «российского вторжения».