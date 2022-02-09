Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», — сказал Журавлев.
Он добавил, что бывшие боевики, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду и страны Евросоюза.
Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов из ИГ* в этом сирийском регионе. По его словам, единственный путь к окончательной победе над экстремизмом в стране — это вывод всех контингентов, которые находятся там без приглашения сирийского правительства.
*Запрещенная в России террористическая организация.