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9 февраля, источник: © РИА Новости

Минобороны получило информацию о выезде из Сирии экс-боевиков ИГ*

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ*, заявил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.

Источник: © РИА Новости

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ*, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», — сказал Журавлев.

Он добавил, что бывшие боевики, используя поддельные паспорта, выезжают из Сирии в США, Канаду и страны Евросоюза.

Ранее посол России в САР заявил, что именно незаконное присутствие американских войск на северо-востоке страны мешает окончательной ликвидации террористов из ИГ* в этом сирийском регионе. По его словам, единственный путь к окончательной победе над экстремизмом в стране — это вывод всех контингентов, которые находятся там без приглашения сирийского правительства.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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