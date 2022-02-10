ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты

Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК. Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.
636 млрд руб. — это сумма налоговых сборов с той части заработков россиян, которые превысили 5 млн руб. в течение прошлого года; именно это превышение облагается по ставке 15% вместо прежних 13%. Технически более 553 млрд руб. из этой суммы ушло в региональные бюджеты. Но, как пояснили РБК в Минфине, для регионов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской.
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Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 млрд руб. и пошли в федеральный бюджет (до этого НДФЛ зачислялся исключительно в бюджеты регионов и муниципалитетов), следует из данных ФНС. Это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд руб. в первый год действия прогрессии.
На 2022−2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79−90 млрд руб. с высоких доходов.
Оценки могут быть скорректированы весной после подготовки Минэкономразвития уточненного макропрогноза, сообщили РБК в Минфине. «Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет», — пояснял в конце 2021 года глава Минфина Антон Силуанов причины повышенных сборов.
С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Такой доход соответствует месячной зарплате 416,7 тыс. руб. и выше. Повышенной ставкой облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год. Налоговой базой выступают как трудовые доходы, так и дивиденды, поступления от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Из-под обложения по ставке 15% исключены разовые или нерегулярные доходы, в целом не меняющие имущественный статус человека.
Дополнительные поступления федерального бюджета от повышения ставки НДФЛ перечисляются в благотворительный фонд «Круг добра», созданный в январе 2021 года по указу Путина. Деньги идут на борьбу с орфанными и тяжелыми заболеваниями, такими как СМА (спинальная мышечная атрофия).
По данным сайта фонда, за год существования он обеспечил лекарствами более 2 тыс. детей и направил 37,9 млрд руб. на медицинскую помощь и закупку лекарств.
РБК направил запрос в фонд.
Дополнительные поступления в федеральный бюджет также обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям федерального займа (ОФЗ) и по доходам от корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года. Например, до 2021 года купонный доход по ОФЗ не облагался налогом, а с 2021 года российские резиденты платят с него 13%. За прошлый год таких налоговых платежей с доходов по облигациям было собрано более 7,9 млрд руб., из которых 83% пришлось на Москву.
Триллионы рублей налогооблагаемой базы
Доходы россиян, потенциально подпадающие под 15-процентную ставку НДФЛ, только за девять месяцев 2021 года достигали 4,66 трлн руб., следует из наиболее актуальных данных ФНС. В том числе сумма дохода в виде дивидендов в пользу физлиц — 1,6 трлн руб., и сумма дохода по трудовым договорам (то есть зарплатные части свыше 5 млн руб.) — 847 млрд руб.
Однако за девять месяцев обеспеченные россияне воспользовались вычетами из налогооблагаемой базы на сумму 1,85 трлн руб., в результате чего фактически уплаченная ими сумма НДФЛ по ставке 15% оказалась меньше.
Скорее всего, речь при таких суммах идет о профессиональных налоговых вычетах (расходах, связанных с осуществлением предпринимательской и иной аналогичной деятельности), считает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов.
В то же время сумма поступлений повышенного НДФЛ за 2021 год наверняка окажется больше, чем отчиталась ФНС, утверждает директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников. Дело в том, что по доходам, налоги с которых удерживает налоговый агент (дивиденды, проценты, доходы от операций с ценными бумагами), прогрессивная ставка применяется к каждой налоговой базе отдельно.
Но если в совокупности они превысят 5 млн руб., налог с такой суммы будет уплачиваться осенью 2022 года по отдельному уведомлению от ФНС.
В целом налоговая нагрузка на состоятельных россиян увеличилась менее чем на 2% в результате введения прогрессии по НДФЛ: дополнительные выплаты с доходов физлиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в 2021 году, которые достигли почти 4,9 трлн руб.
География состоятельных россиян
Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ неизвестно (ФНС с 2020 года не раскрывает данные о численности плательщиков НДФЛ в масштабе всей страны). По данным Росстата, официальную зарплату выше 3 млн руб. в год в организациях крупного и среднего бизнеса получают только 2,6 тыс. человек.
Эти данные не включают премии и бонусы, уточнили в статслужбе, то есть с учетом премиальных таких сотрудников будет больше.
Налоговый доход, облагаемый по ставке 15%, формируется не только за счет зарплаты, но и за счет иных источников, которые могут существенно ее превышать (например, инвестиционных доходов), обращает внимание управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.
По последним данным ФНС за 2019 год, в России насчитывалось 1,3 млн физлиц с доходом от 1 млн до 10 млн руб. и 54 тыс. человек с доходом больше 10 млн руб., утверждает Печерников. По его словам, если предположить, что в 2021 году ситуация кардинально не поменялась, то количество налогоплательщиков с доходами более 5 млн руб. может составлять порядка 1 млн человек. В ФНС на запрос РБК не ответили.
Более половины дополнительных поступлений в бюджет от налога на состоятельных россиян — 54% — обеспечили резиденты Москвы, которые принесли в казну 44,5 млрд руб. На втором и третьем местах ожидаемо расположились Санкт-Петербург (7,6 млрд руб.) и Московская область (4,3 млрд руб.).
В десятке лидеров также оказались Челябинская и Свердловская области, Татарстан и Дагестан.
В Дагестане, где сравнительно низкие общие поступления НДФЛ (28 млрд руб. в 2021 году), дополнительные сборы с граждан с доходами выше 5 млн руб. составили 1,3 млрд руб., или 4,7%.
В перечисленных регионах проживает порядка трети населения России, что находит отражение в поступлениях по НДФЛ, отмечает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Первые три субъекта из списка в обозримой перспективе останутся на своих позициях, поскольку, с одной стороны, они одни из наиболее населенных, а с другой — зарплаты в них превышают среднероссийский уровень.
Большинство остальных регионов являются крупными промышленными центрами и характеризуются высокой диверсификацией экономики, указывает Першин.
В Дагестане на повышенный НДФЛ пришлась существенно более высокая доля, чем у остальных регионов, добавляет аналитик. Учитывая невысокий уровень средних зарплат в республике, это может быть связано с регистрацией там одного или нескольких крупных индивидуальных налогоплательщиков.
Сборы 15-процентного НДФЛ сильно разнятся по регионам, и это неудивительно, так как их уровень экономического развития неоднороден, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако было бы неправильно дифференцировать ставку или порог, с которого взимается повышенная ставка, в зависимости от региональной специфики, считает он.