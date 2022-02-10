Сенаторы призвали Байдена дать Украине максимальный доступ к разведданным

«Мы обращаемся к вам по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и срочной необходимости предоставить нашим украинским партнерам инструменты, необходимые для отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии», — говорится в письме сенаторов президенту.
Его подписали 16 человек, в том числе председатель комитета по разведке демократ Марк Уорнер и его заместитель, республиканец Марко Рубио.
«Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для самообороны», — пишут авторы инициативы.
По мнению сенаторов, предоставление Украине максимального доступа к американским разведданным отвечает интересам национальной безопасности США и союзников в Европе. «Угроза России в отношении Украины — это угроза демократиям во всем мире», — считают они.
В конце декабря The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное вторжение России. Предполагалось, что они будут включать в себя информацию о передвижении российских войск возле границ Украины. Однако, как писала газета, в американской администрации высказали предположение, что украинская сторона может использовать эти данные для нанесения удара первой.
Западные страны в последние месяцы обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В Киеве допускают такую возможность, однако, как отмечал в начале февраля глава украинского Минобороны Алексей Резников, «сиюминутного риска» такого развития событий сейчас нет. Тем не менее Украина подготовится на случай агрессии, заявил он. В ведомстве позже сообщили, что на границе двух стран нет российских ударных группировок, которые должны быть сформированы для нападения.
По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), президент Украины Владимир Зеленский считает вторжение России в страну маловероятным. Как пишет газета, Байден предупреждал Зеленского о повышенной угрозе со стороны России. Украинский президент ответил, на это, что угроза существует с 2014 года, но Байден с ним не согласился, отметив, что присутствие российских военных в Белоруссии, куда те прибыли для участия в совместных учениях, все меняет.
Российская сторона отрицает планы по вторжению на Украину, президент Владимир Путин говорил, что Москва не хочет войны. Замглавы российского МИДа Александр Панкин отмечал, что никаких признаков готовящегося вторжения на Украину нет.