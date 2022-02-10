Британия приведет в готовность дополнительные войска «в случае гуманитарного кризиса» на востоке

«Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», — заявили в правительстве.
При этом ранее было объявлено об увеличении военного контингента Великобритании в Польше на 350 человек.
Там уже находится 45-й батальон специального назначения, а в ближайшие недели в Эстонию прибудет Королевская боевая группа Уэльса. Ожидается, что военные подразделения «помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии».
Британские военные будут задействованы в совместных учениях и подготовке. Приведенные в готовности войска должны поддержать этим действия, «если будет необходимо».
В Польше уже находятся 250 британских военнослужащих, 150 из которых входят в состав сил охраны НАТО, а 100 из них — инженеры, помогающие Варшаве укреплять границу с Белоруссией.
Кроме того, 8 и 9 февраля на Украину прибыл из Великобритании груз с военно-технической помощью. Речь идет о товарах военного назначения и техники для территориальных войск обороны вооруженных сил Украины: бронежилетах, касках и др.