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06:18 (мск), источник: Газета.Ру

Британия приведет в готовность дополнительные войска «в случае гуманитарного кризиса» на востоке

Великобритания приведет в готовность еще тысячу военных для поддержки НАТО и союзников альянса на восточном фланге «в случае гуманитарного кризиса». Об этом сообщает британское правительство.

Источник: AP 2021

«Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», — заявили в правительстве.

При этом ранее было объявлено об увеличении военного контингента Великобритании в Польше на 350 человек.

Там уже находится 45-й батальон специального назначения, а в ближайшие недели в Эстонию прибудет Королевская боевая группа Уэльса. Ожидается, что военные подразделения «помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии».

Британские военные будут задействованы в совместных учениях и подготовке. Приведенные в готовности войска должны поддержать этим действия, «если будет необходимо».

В Польше уже находятся 250 британских военнослужащих, 150 из которых входят в состав сил охраны НАТО, а 100 из них — инженеры, помогающие Варшаве укреплять границу с Белоруссией.

Кроме того, 8 и 9 февраля на Украину прибыл из Великобритании груз с военно-технической помощью. Речь идет о товарах военного назначения и техники для территориальных войск обороны вооруженных сил Украины: бронежилетах, касках и др.

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