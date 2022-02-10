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09:05 (мск), источник: © РИА Новости

Ответы США и НАТО по безопасности были предсказуемыми, заявил Келин

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ответы, которые США и НАТО дали на российские предложения по гарантиям безопасности, были предсказуемыми и содержали стандартные формулировки, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Источник: © РИА Новости

«Ответы, которые были даны письменно нам по линии НАТО, и ответ Соединенных Штатов отдельно был направлен, они в общем-то предсказуемые и содержат совершенно стандартные формулировки, стандартные предложения», — сказал Келин в интервью телеканалу «Россия 24», фрагмент которого был показан в эфире.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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