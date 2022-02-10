09:31 (мск), источник: ТАСС
Путин заявил о необходимости добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России
Как отметил президент, обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной.
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Повышение уровня напряженности в мире требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего — получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Он назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». «Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — подчеркивает президент РФ.
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с отмечаемым 10 февраля Днем дипломатического работника. «Российское внешнеполитическое ведомство имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене. И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг», — отмечается в поздравлении.
Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям сотрудников МИД развиваются взаимовыгодные связи РФ с зарубежными партнерами на всех континентах. «Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное — играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны», — указывает президент.
Он выразил уверенность, что коллектив МИД «будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене». «Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья и всего самого наилучшего», — обратился глава государства к дипломатам.