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10:02 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала визит главы МИД Великобритании в Москву подарком ко Дню дипломата

Лиз Трасс прибыла с официальным двухдневным визитом в Москву, где у нее состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя то, что поездка министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву совпала с Днем дипломатического работника, назвала этот визит «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии» к этому празднику.

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«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте — переговоры с британскими партнерами», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Трасс прибыла в среду в Москву с официальным двухдневным визитом, где у нее состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Захарова ранее сообщила, что 10 февраля на переговорах в Москве министры обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В британском посольстве в Москве указали, что Трасс намерена поднять тему Украины.

В посольстве Соединенного Королевства также сообщили, что глава британского МИД посетит МГУ, где будет присутствовать «на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки», что служит «общим интересам России и Великобритании».

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