Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как пригласил Путина выступить в 2007 году

Тельчик сообщил, что после вступления Путина в должность президента у него спросили, хочет ли он поговорить с ним лично. «Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — рассказал Тельчик в интервью «РИА Новости».
По его словам, в своей речи российский президент затронул ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии. Тогда Путин отметил, что вооружение было направлено не столько против возможных иранских ракет, сколько против России, объяснил Тельчик. «Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», — добавил он.
Сегодня исполняется 15 лет со дня выступления Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тогда президент раскритиковал внешнюю политику США, а также планы НАТО на восток и однополярности мира. Его речь вызвала большой мировой резонанс.
Ежегодная Конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина. В этом году мероприятие впервые за два года должно пройти в очном формате 18—20 февраля. От России на мероприятие никто не поедет.