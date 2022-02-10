Лавров назвал переговоры с Трасс разговором «немого с глухим»

Российско-британские переговоры все больше разочаровывают и напоминают скорее «разговор немого с глухим». Об этом по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили.
Сергей Лавровминистр иностранных дел России
Лавров добавил, что по его ощущениям, британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».
Со своей стороны, Трасс заявила, что «у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования».
Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны для того, чтобы подорвать демократию на Украине.
Лиз Трассглава МИД Британии
Комментируя слова Лаврова Трасс сказала, что не нема и не глуха.
Предположения о готовящемся вторжении России на Украину западные СМИ и официальные лица начали высказывать с осени 2021 года. В декабре Британия объявила, что направит в Польшу около 100 военных для оказания помощи в укреплении польско-белорусской границы. На этой неделе власти Соединенного Королевства приняли решение отправить в страну еще 350 морпехов.
Евросоюз из-за угрозы эскалации конфликта решил предоставить Украине «неотложную макрофинансовую помощь» в размере €1,2 млрд, а НАТО расширило свое военное присутствие в Восточной Европе. В то же время генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО не собирается размещать боевые подразделения на территории Украины, а также применять пятую статью о коллективной обороне по отношению к стране.
The New York Times писала, что США также рассматривают возможности переброски американских войск, авиации и флота в регион. По данным источников издания, президент Джо Байден может принять решение об отправке от 1 тыс. до 5 тыс. военных в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения», если обстановка усугубится.
Россия наличие планов по нападению неоднократно опровергала. президент Владимир Путин указывал, что именно страны НАТО наращивает военную инфраструктуру около российских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российские военные никому не угрожают и передвигаются по своей территории, на что имеют полное право.