15:00 (мск), источник: ТАСС
Глава британского МИД призвала отвести российские войска от границы с Украиной
Лиз Трасс назвала отвод войск условием для успеха дипломатических усилий между Москвой и Западом.
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала власти России отвести войска от границы с Украиной.
«Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-нибудь еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает значительную угрозу, — заявила она в четверг по итогам состоявшихся в Москве переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. — Министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению на Украину. Однако мы хотели бы, чтобы эти слова были подкреплены реальными действиями», — сказала глава Форин оффиса.
Отвод войск Трасс назвала условием для успеха дипломатических усилий между Москвой и Западом. «Если Россия серьезно настроена в отношении выбора дипломатического пути, то необходимо эти войска отвести и воздержаться от угроз. Если мы будем идти по пути дипломатии <…>, то есть надежда на лучшее будущее», — сказала она.
Лавров в свою очередь подтвердил, что «именно это госпожа министр и говорила все два часа» за закрытыми дверями. «Никакой другой интонации мы не слышали, требование убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы, это вызывает сожаление как минимум», — добавил российский министр.
Об укреплении НАТО
Трасс также упомянула укрепление обороны НАТО в сложившейся ситуации. «В ответ на действия России и угрожающее поведение РФ на границе с Украиной Великобритания совместно с нашими союзниками по НАТО предпринимает шаги по укреплению обороны. Эти шаги носят исключительно оборонительный характер, а НАТО — это оборонительный альянс. Это правильный подход, но было бы конечно лучше, если бы Россия предприняла шаги по деэскалации и такие меры с нашей стороны были бы не нужны», — сказала Трасс.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.