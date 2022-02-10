Трампа уличили в смывании документов в унитаз Белого дома

По словам Хаберман, в годы своего пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому глава государства должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Так, сотрудники Белого дома несколько раз находили в унитазе скомканные документы, которые якобы пытался таким образом уничтожить экс-президент.
Также в книге рассказывается о том, что Трамп часто рвал документы, а после того, как оставил свой пост, забрал с собой некие «письменные материалы».
Ранее в феврале стало известно, что представители Национального управления архивов и документации (NARA) США изъяли из поместья Трампа письма, адресованные ему главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также в доме бывшего американского лидера хранилось послание, оставленное ему в 2016 году его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.