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17:19 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган: Турция продолжает пытаться «снизить напряженность между РФ и Украиной»

Президент Турции с польским президентом также обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

Источник: AP 2022

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с польским президентом Анджеем Дудой, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

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«Президент Эрдоган заявил, что [Турция] внимательно следит за напряженностью между Россией и Украиной, и отметил, что [Турция] продолжает свои попытки снизить напряженность», — отметили в администрации Эрдогана.

Стороны также обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. «Президент Эрдоган заявил о желании и дальше развивать турецко-польские отношения во всех областях и увенчать стратегическое партнерство созданием механизма совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, Дуда передал наилучшие пожелания президенту Эрдогану и его супруге Эмине и пожелал скорейшего выздоровления. Президент и первая леди Турции сообщили, что заразились омикрон-штаммом коронавируса 5 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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