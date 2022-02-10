Британский министр объяснила слова о суверенитете над Воронежем

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила в интервью РБК слова, сказанные в ходе переговоров с Сергеем Лавровым, о суверенитете над Ростовом и Воронежем.
В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России.
Лиз Трассминистр иностранных дел Великобритании
Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что Трасс во время закрытой части переговоров с Лавровым заявила о необходимости отвести российский войска от границы с Украиной. Российский министр ответил, что войска на территории своей страны имеют право на любые передвижения. «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — спросил Лавров. Трасс в ответ заявила, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями.
По данным его собеседников, посол королевства в России Дебора Броннерт после этого была вынуждена «деликатно объяснить Трасс», что речь идет о российских регионах.