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18:46 (мск), источник: РБК

Британский министр объяснила слова о суверенитете над Воронежем

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила в интервью РБК слова, сказанные в ходе переговоров с Сергеем Лавровым, о суверенитете над Ростовом и Воронежем.

Источник: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объяснила в интервью РБК слова, сказанные в ходе переговоров с Сергеем Лавровым, о суверенитете над Ростовом и Воронежем.

В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России.
Лиз Трасс
министр иностранных дел Великобритании

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что Трасс во время закрытой части переговоров с Лавровым заявила о необходимости отвести российский войска от границы с Украиной. Российский министр ответил, что войска на территории своей страны имеют право на любые передвижения. «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — спросил Лавров. Трасс в ответ заявила, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями.

По данным его собеседников, посол королевства в России Дебора Броннерт после этого была вынуждена «деликатно объяснить Трасс», что речь идет о российских регионах.

Материал дополняется.

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