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22:45 (мск), источник: РБК

Путин поручил Медведеву новую работу в Совбезе

Зампредседателя Совбеза Медведев возглавит комиссию по вопросам совершенствования миграционной политики. Она будет анализировать миграционную ситуацию и выявлять угрозы национальной безопасности России в этой сфере.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования миграционной политики. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый орган возглавит зампредседателя Совбеза (им является Дмитрий Медведев), его заместителями станут один из вице-премьеров и помощник президента, осуществляющий общее руководство деятельностью Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан (на сайте Кремля указано, что этим управлением руководит Татьяна Локаткина).

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В комиссию также должны войти несколько федеральных министров, директор ФСБ Александр Бортников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие. Персональный состав комиссии ее председатель должен будет утвердить в течение месяца.

В число функций комиссии войдут:

  • анализ состояния миграционной ситуации в стране;
  • выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в миграционной сфере;
  • подготовка предложений и рекомендаций Совбезу в миграционной сфере;
  • совершенствование миграционной политики и другие.

Заседания комиссии будут проводиться не реже раза в квартал. Решения на этих заседаниях будут приниматься большинством голосов. Согласно указу, рабочая группа по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019−2025 годы будет преобразована в рабочую группу по нормативно-правовому регулированию в миграционной сфере в новой комиссии.

Документ вступает в силу в день его подписания.

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