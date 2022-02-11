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02:29 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил о невозможности отправки войск на Украину из-за угрозы войны

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не пошлет войска на Украину, в том числе для эвакуации сограждан, объяснив, что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то начнется мировая война.

Источник: AP 2022

«Такого (сценария) нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — ответил Байден в интервью телеканалу NBC на вопрос, какой вариант развития событий может побудить его послать войска для эвакуации американцев с Украины.

Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки ситуация вокруг Украины резко обострится.

При этом Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять «сумасшедший оборот». Ранее аналогичную рекомендацию гражданам США дал Госдеп.

В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО «Смерч» и «Ураган». Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.

При этом западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

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