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03:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак заявил, что переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

На встрече политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) не удалось преодолеть разногласия по Минским соглашениям, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он сообщил, что делегация Киева «отказалась даже цитировать» упомянутые договоренности. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что все стороны подтвердили необходимость выполнять Минские соглашения.

Источник: РИА "Новости"

Козак на пресс-конференции после встречи рассказал, что почти девять часов переговоров «закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».

По его словам, главным разногласием стало предоставление особого статуса Донбасса. МИД Украины еще в начале февраля исключил выполнение этого пункта договоренностей.

«Повесткой переговоров сегодня были, прежде всего, политические меры по урегулированию конфликта, это вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в конституции. Это повестка дня, которая нами была предварительно согласована. Именно по этим вопросам мы договорились о том, что необходимо было преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию Минских соглашений. Преодолеть это не удалось», — сказал замглавы администрации президента РФ (цитата по ТАСС).

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Как уточнил Дмитрий Козак, украинская делегация заняла «непреклонную» позицию. Он отметил, что у делегаций России, Германии и Франции «было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере».

«Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донбасса.— “Ъ”)», — заявил он.

Козак назвал «патовой» ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его мнению, его коллеги должны «сформулировать конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт». Он также сказал, что не увидел готовности Парижа и Берлина «надавить на Киев» в вопросе выполнения Минских соглашений, и в итоге украинская делегация «продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих восьми лет».

«Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт в Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву “хватит благоразумия” не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения», — добавил замглавы администрации президента РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Андрей Ермак, также выступивший на брифинге, заявил, что все стороны переговоров «подтвердили, что настроены продолжать», и назвал это «очень важным» итогом встречи.

«Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заверил глава офиса президента Украины (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что итоговый документ согласовать не удалось, но причин этому не привел. При этом он заверил, что у всех участников переговоров было желание достичь договоренности. «Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу… Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в “нормандском формате” после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло», — сказал Ермак.

Предыдущий раунд переговоров политсоветников лидеров «нормандской четверки» прошел в Париже 26 января. Прошлая встреча также продлилась долго — более восьми часов. В результате стороны договорились уменьшить имеющиеся разногласия и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. На этой неделе состоялась встреча Трехсторонней контактной группы, на которой представители Украины, по заверениям российской стороны, отказались от прямого диалога с Донбассом.

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