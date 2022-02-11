Козак заявил, что переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Козак на пресс-конференции после встречи рассказал, что почти девять часов переговоров «закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
По его словам, главным разногласием стало предоставление особого статуса Донбасса. МИД Украины еще в начале февраля исключил выполнение этого пункта договоренностей.
«Повесткой переговоров сегодня были, прежде всего, политические меры по урегулированию конфликта, это вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в конституции. Это повестка дня, которая нами была предварительно согласована. Именно по этим вопросам мы договорились о том, что необходимо было преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию Минских соглашений. Преодолеть это не удалось», — сказал замглавы администрации президента РФ (цитата по ТАСС).
Как уточнил Дмитрий Козак, украинская делегация заняла «непреклонную» позицию. Он отметил, что у делегаций России, Германии и Франции «было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере».
«Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донбасса.— “Ъ”)», — заявил он.
Козак назвал «патовой» ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины. По его мнению, его коллеги должны «сформулировать конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт». Он также сказал, что не увидел готовности Парижа и Берлина «надавить на Киев» в вопросе выполнения Минских соглашений, и в итоге украинская делегация «продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих восьми лет».
«Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт в Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву “хватит благоразумия” не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения», — добавил замглавы администрации президента РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Андрей Ермак, также выступивший на брифинге, заявил, что все стороны переговоров «подтвердили, что настроены продолжать», и назвал это «очень важным» итогом встречи.
«Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заверил глава офиса президента Украины (цитата по «РИА Новости»).
Он также сообщил, что итоговый документ согласовать не удалось, но причин этому не привел. При этом он заверил, что у всех участников переговоров было желание достичь договоренности. «Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу… Я хотел бы сказать, что было бы хорошо, если бы на вторую встречу в “нормандском формате” после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло», — сказал Ермак.
Предыдущий раунд переговоров политсоветников лидеров «нормандской четверки» прошел в Париже 26 января. Прошлая встреча также продлилась долго — более восьми часов. В результате стороны договорились уменьшить имеющиеся разногласия и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. На этой неделе состоялась встреча Трехсторонней контактной группы, на которой представители Украины, по заверениям российской стороны, отказались от прямого диалога с Донбассом.
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