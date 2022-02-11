11:17 (мск), источник: Life.ru
В поместье Трампа обнаружили секретные документы из Белого дома
Среди бумаг оказалась переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и послание экс-президента США Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
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Национальное управление архивов и документации (NARA) обнаружило в поместье в Мар-а-Лаго, где жил бывший президент США Дональд Трамп, бумаги с пометкой «секретно» и «совершенно секретно», сообщает газета Washington Post.
Издание ранее рассказывало, что работники NARA изъяли из поместья экс-главы Соединённых Штатов несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевёз в Мар-а-Лаго, среди которых оказалась переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и послание бывшего президента США Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
Сейчас не уточняется, сколько секретных документов удалось найти, но известно, что часть бумаг слишком конфиденциальна и право доступа есть только у узкого круга уполномоченных лиц. После окончания срока президентства Трамп не имел доступа к документам. Расследованием того, как американский экс-лидер вывез их из Белого дома, займётся Минюст США.
Примечательно, что собеседники газеты отметили, что во время своего президентского срока Трамп частенько выносил из Белого дома папки с файлами якобы для того, чтобы ознакомиться с документами в поместье более тщательно. Представитель Трампа Тейлор Будович, комментируя обнаружение секретных материалов, заявил, что «политически мотивированные источники в правительстве» хотят использовать «нормальный и рутинный процесс в качестве оружия».