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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве обратились к СМИ после интервью Пушилина Reuters

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Министры иностранных дел и культуры Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко призвали украинских и иностранных журналистов полагаться на факты при освещении конфликта в Донбассе.

Источник: Reuters

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили об активизации работы иностранных СМИ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В частности, журналисты Reuters взяли интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина. В МИД Украины раскритиковали Reuters за интервью.

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«Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом… Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество… У российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности: ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире», — говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД.

Министры отметили, что Украина защищает стандарты свободы медиа, и всячески поощряет независимую журналистику. «В то же время, как страна, которая на собственном опыте знает, какой вред несет российская пропаганда, мы призываем украинские и международные медиа не поддаваться ей», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры напомнили, что журналисты любой страны имеют право посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, но любой другой способ посещения — является нарушением и предусматривает санкции.

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