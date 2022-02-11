В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении

«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил при этом, что в Кремле «никак не комментируют и не хотят комментировать ситуацию» и ждут завершения разбирательств. По словам Пескова, вопросов к российским спортивным чиновникам сейчас нет, они «делают свою работу».
Кремль категорически не согласен с трансграничным применением американского законодательства, в том числе в спорте, заявил Песков. Так он прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова».
Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
«Но мы с огромным уважением относимся и к WADA, и к МОК, сейчас всем занимаются там, время Олимпиады, давайте не будем никуда спешить, дождемся, когда будет завершено разбирательство и когда МОК примет и обнародует свое решение», — добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в Кремле поддерживают Валиеву и желают ей успехов.
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Позднее глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова».
Сборная РФ с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.
«Акт Родченкова» был подписан занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом и назван именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова. Документ распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом акт не касается североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.