Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

«А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность НАТО оказывать практическую и политическую помощь Киеву в случае ухудшения обстановки.
Также в четверг генсек НАТО поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он обсудил с ним дальнейшую координацию трансатлантического ответа на «сохраняющуюся российскую угрозу Украине».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.