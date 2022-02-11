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15:21 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: Reuters

«А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность НАТО оказывать практическую и политическую помощь Киеву в случае ухудшения обстановки.

Также в четверг генсек НАТО поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он обсудил с ним дальнейшую координацию трансатлантического ответа на «сохраняющуюся российскую угрозу Украине».

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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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