Госсекретарь США обвинил Россию в стягивании новых сил к границам Украины

Россия отправляет новые силы на границы Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters. По его словам, Россия может начать вторжение «в любой момент».
«Проще говоря, мы продолжаем фиксировать очень тревожащие признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых сил на границу Украины», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Мельбурне.
Как мы уже говорили ранее, окно возможностей для вторжения открыто, и вторжение может начаться в любой момент, в том числе и во время Олимпиады.
Энтони Блинкенгоссекретарь США
Потенциальное вторжение России на Украину угрожает международному порядку, подчеркнул Блинкен, и если оно останется безнаказанным, это может иметь последствия и в других регионах мира — в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific, термин, используемый для совокупного обозначения регионов Дальнего Востока и Индийского океана).
Как отмечает Reuters, эти слова Блинкена могли относиться к потенциальной возможности вторжения Китая на Тайвань.
«Если мы позволим безнаказанно нарушать эти принципы, даже если это происходит на другом конце планеты, это будет иметь последствия и здесь. На нас смотрят, наблюдают за нашей реакцией», — сказал Блинкен.
На переговорах с главой МИД Великобритании в Москве 10 февраля российский министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь повторил, что у России нет планов вторжения на Украину.
«На переговорах услышали все то же, что звучит в эфире из уст официальных представителей британского правительства: якобы если мы не прекратим “агрессию”, столкнемся с тяжелейшими последствиями, о которых пожалеем. Какая агрессия? Когда она началась? Против кого? Что-то подобное из наших уст вы когда-нибудь слышали? Уверен, что не сможете привести ни одного примера», — говорил Лавров.
По оценкам Вашингтона, на границах с Украиной Россия сконцентрировала свыше 100 тыс. военнослужащих. Москва объясняет перемещения военных подразделений проводящимися учениями. В частности, накануне в Белоруссии стартовали совместные учения двух стран «Союзная решимость», в которых принимают участие подразделения, переброшенные с Дальнего Востока, в том числе дивизионы С-400.