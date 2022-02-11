16:04 (мск), источник: ТАСС
Кулеба: призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину не говорит о смене ситуации
Глава МИД Украины отметил, что «ничего нового в этом заявлении нет».
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КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призыв главы Белого дома Джо Байдена к гражданам США немедленно покинуть его страну не свидетельствует о радикальной смене ситуации.
«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — сказал Кулеба в пятницу во время онлайн-включения в Facebook из Харькова.
В четверг Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что американцам следует покинуть Украину «сейчас же». Ранее в тот же день Госдепартамент США рекомендовал согражданам немедленно покинуть Украину «в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Тем, кто решит остаться на украинской территории, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.