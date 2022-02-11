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19:00 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Минобороны Британии оценил переговоры с Шойгу в Москве

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес назвал переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве «конструктивными».

Источник: AFP 2022

Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, Шойгу заверил его, что российские военные не будут вторгаться на Украину. Он выразил надежду на продолжение диалога с министром и призвал к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Уоллес добавил, что НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные с Россией. Министры также обсудили двусторонние отношения и борьбу с терроризмом.

Ранее Шойгу заявил в ходе встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом, что отношения между РФ и Великобританией находятся на крайне низком уровне.

Он напомнил об историческом опыте сотрудничества России и Британии, подчеркнув взаимодействие в военной сфере. По словам Шойгу, многие актуальные и активно обсуждаемые вопросы повестки дня можно решать без «угроз введения тех или иных санкций».

Министр отметил, что российская сторона продолжает видеть «в каждом выступлении, через строчку» угрозы санкциями, чего хотелось бы избежать в общении с Уоллесом.

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