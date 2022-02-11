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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минобороны Британии пообещал скорый вывод военных инструкторов с Украины

Британские военные инструкторы покинут Украину после завершения своей миссию, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что это произойдет «довольно скоро». При этом Бен Уоллес пообещал, что британские ВМС продолжат патрулирование в Черном море.

Источник: AFP 2022

«Мы отправили военнослужащих, чтобы тренировать их (украинских военных.— “Ъ”), и когда тренинг закончится, эти военные вернутся в Великобританию», — заявил британский министр в Москве по итогам переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

«Это произойдет довольно скоро», — сообщил Бен Уоллес. Он также заявил, что военно-морские силы Великобритании продолжат патрулирование в Черном море. «Мы периодически осуществляем патрулирование в Черном море. В скором времени мы снова сделаем это», — сказал министр обороны Великобритании. Бен Уоллес также отметил важность сохранения свободы навигации.

Накануне, 10 февраля, в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Господин Лавров назвал встречу с ней разговором «немого с глухим». Госпожа Трасс, комментируя слова российского коллеги о встрече, опровергла обвинения в «немоте».

В этот же день власти Великобритании одобрили поправки к закону о санкциях в отношении России. Поправки к закону допускают санкции против широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британских властей, причастны к дестабилизации обстановки у границы Украины.

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