Глава Минобороны Британии пообещал скорый вывод военных инструкторов с Украины

«Мы отправили военнослужащих, чтобы тренировать их (украинских военных.— “Ъ”), и когда тренинг закончится, эти военные вернутся в Великобританию», — заявил британский министр в Москве по итогам переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
«Это произойдет довольно скоро», — сообщил Бен Уоллес. Он также заявил, что военно-морские силы Великобритании продолжат патрулирование в Черном море. «Мы периодически осуществляем патрулирование в Черном море. В скором времени мы снова сделаем это», — сказал министр обороны Великобритании. Бен Уоллес также отметил важность сохранения свободы навигации.
Накануне, 10 февраля, в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Господин Лавров назвал встречу с ней разговором «немого с глухим». Госпожа Трасс, комментируя слова российского коллеги о встрече, опровергла обвинения в «немоте».
В этот же день власти Великобритании одобрили поправки к закону о санкциях в отношении России. Поправки к закону допускают санкции против широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британских властей, причастны к дестабилизации обстановки у границы Украины.