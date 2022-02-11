Ветеранские организации поддержали Путина в вопросе защиты России от внешней агрессии

Обращение подписали председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев, председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков, председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-полковник Владимир Епифанов, заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-полковник Расим Акчурин, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Слухай, президент Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков и председатель Московской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.
«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями из всех регионов России в поддержку инициатив Верховного Главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего Отечества», — говорится в обращении.
Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена являлся и будет всегда становым хребтом страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших свои жизни самоотверженному служению Родине, обеспечению ее защиты и безопасности.
«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, боевых действий, офицеры всех категорий, выполняющие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», — говорится в обращении.
По мнению ветеранов, Украина является «марионеткой» в руках Запада. А стремление НАТО «насильно втянуть» ее в альянс может способствовать краху европейской безопасности и отношений между РФ, Украиной и Беларусью.
«Считаем полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс», — добавили авторы.