Россия требует наказать США за невыдачу виз

Генсек ООН Антониу Гутерриш | Источник: AP 2022
Генсек ООН Антониу Гутерриш может начать процедуру арбитражного разбирательства, чтобы решить проблему систематической невыдачи Соединенными Штатами виз российским дипломатам. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости», опубликованном в пятницу, первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, арбитраж — это крайняя мера, пока генсек «хочет исчерпать все имеющиеся у него рычаги воздействия на американскую сторону». При этом дипломат подчеркнул, что отношение Вашингтона к проблеме не меняется, а значит ООН все-таки будет вынуждена запустить арбитраж. Из самого секретариата ООН реакции на эти утверждения в пятницу не поступало.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил Гутерришу послание с требованием начать разбирательство — об этом в среду в эфире телеканала «Россия 24» рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, министр сослался на соответствующую статью Соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений Объединенных Наций.
В офисе генсека ООН в четверг подтвердили получение послания, заверив, что «поиск приемлемых решений проблем» продолжается. Как отметил в разговоре с ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, Гутерриш и «другие представители организации высокого ранга» контактируют с американской стороной, включая постпреда США Линду Томас-Гринфилд.
Принятое в 1947 году Соглашение между ООН и США определяет условия использования штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
В частности, в разделе 11 говорится, что «федеральные власти, власти штатов и местные власти Соединенных Штатов не должны чинить препятствий проезду в район Центральных учреждений или выезду из этого района» дипломатов (а также членов их семей), экспертов, выполняющих поручения ООН, представителей привлекаемых организацией НКО, аккредитованных журналистов, других приглашенных в штаб-квартиру лиц. Затем уточняется, что это правило применяется «независимо от отношений, существующих между правительствами государств, гражданами которых являются упоминаемые лица, и правительством Соединенных Штатов», — в любом случае визы «должны выдаваться безвозмездно и в возможно краткий срок».
В разделе 21 отмечается, что все разногласия между ООН и США относительно толкования или применения соглашения, которые «не могут быть разрешены путем переговоров или других установленных методов», «передаются для окончательного разрешения на рассмотрение третейского суда».
Он состоит из трех арбитров, один из которых назначается генсеком ООН, другой — госсекретарем США, а третий выбирается совместно обеими сторонами («или, в том случае если последние не могут прийти к соглашению, — председателем Международного cуда»). В наиболее сложных случаях генсек или представитель США могут просить Генассамблею обратиться в Международный суд, чтобы тот вынес консультативное заключение.
Отметим, что проблема с выдачей американских виз россиянам, направляющимся в штаб-квартиру ООН, появилась давно. Так, в 2019 году американцы не выдали соответствующие разрешения 13 дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Москва тогда обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.
В октябре 2021 года нестандартным образом удалось решить проблему и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова: он долгое время не мог получить визу, и дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как власти РФ согласились на визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая входит в российский черный список.
В декабре произошел новый скандал: в МИД РФ объявили, что США не дали визы нескольким членам российской делегации, которая должна была направиться в Нью-Йорк для участия в сессии Рабочей группы по проблемам международной безопасности. Проблемы есть и у сотрудников постпредства РФ при ООН: как сообщил в среду Василий Небензя, сотрудники миссии, например, не могут продлить визу после кратковременного отъезда из США.
Все эти случаи — эпизоды дипломатической войны между США и РФ, которая продолжается с декабря 2016 года.
Тогдашний глава Белого дома Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и наложил арест на ряд объектов дипсобственности РФ. Предлогом для этого стало якобы совершенное спецслужбами России вмешательство в американские выборы. С тех пор прошло несколько раундов взаимных высылок дипломатов, закрытия диппредставительств и арестов собственности.
В июле прошлого года на российско-американском саммите в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден согласились с тем, что проблему нужно решать. Впрочем, ситуация с тех пор лишь продолжила ухудшаться. Только в этом году, в конце января, посольство РФ в США покинули 27 сотрудников — в соответствии с требованием Вашингтона об ограничении пребывания в Соединенных Штатах российских дипломатов тремя годами. По этой же причине дипмиссия РФ, как ранее сообщил посол Анатолий Антонов, может лишиться еще 28 человек к концу июня.
При этом дипломатические войны могут выйти на принципиально новый уровень, если в Вашингтоне примут решение о выдворении самого Анатолия Антонова. В конце января посол сообщил, что Госдепартамент фактически поставил ему ультиматум: если РФ не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве, он «будет вынужден уехать из США к апрелю». На этой неделе Антонов подтвердил: соответствующие угрозы с американской стороны продолжаются.
Марина Коваленко, Павел Тарасенко