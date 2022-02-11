США, ЕС и НАТО предложили России выход из кризиса на Украине

Лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, Евросовета, Еврокомиссии и представители НАТО провели виртуальную встречу и обсудили выходы из кризиса на Украине, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Россия должна осознать, что в случае вторжения на Украину Запад ответит тяжелыми экономическими санкциями. Кроме того, он призвал союзников укреплять восточные границы НАТО и оказывать Киеву экономическую и оборонную поддержку.
Но есть и другой сценарий. «Лидеры согласились, что если президент Путин пойдет на деэскалацию, то есть другой выход из ситуации, и пообещали удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни», — сказано в сообщении Даунинг-стрит.
В заявлении НАТО о прошедшей встрече также сказано, что участники сошлись во мнении о «дорогой» цене агрессии на Украине со стороны России, но подтвердили готовность к диалогу с Москвой. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО на следующей неделе обсудят, какие дополнительные меры, помимо уже принятых, необходимы для укрепления оборонительной позиции НАТО.
Правительство Германии, сообщая о переговорах в Twitter, отметило готовность западных стран принять санкции в отношении России в случае эскалации. «Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы подтолкнуть Москву к деэскалации. Это необходимо для предотвращения войны в Европе», — сказано в сообщении.
Президент США Джо Байден 11 февраля призвал сограждан покинуть Украину, так как «ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». Госсекретарь Энтони Блинкен в тот же день заявил, что Вашингтон фиксирует признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых сил на границу с Украиной. По его словам, «окно возможностей для вторжения открыто, и вторжение может начаться в любой момент, в том числе и во время Олимпиады».
При этом в Киеве не видят угрозы вторжения в ближайшее время. Как сообщали источники Wall Street Journal, украинский президент Владимир Зеленский считает угрозу вторжения со стороны России «маловероятной». Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете Repubblica также говорил о том, что «сиюминутного» риска агрессии России в отношении Украины нет.