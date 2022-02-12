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00:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин проведет переговоры с Байденом и Макроном 12 февраля

Президент России Владимир Путин 12 февраля планирует провести телефонные переговоры с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили Кремль и Белый дом.

Источник: AP 2022

«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, запросу предшествовало письменное обращение США.

Белый дом подтвердил информацию о переговорах. «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник. Мы предложили в субботу, и они согласились», — сказал представитель Белого дома Reuters.

Переговоры с Макроном состоятся в районе полудня по парижскому времени (14:00 по московскому), передавало AFP сообщение Елисейского дворца. Президенты договорились созвониться по итогам переговоров в Москве.

Белый дом накануне, 11 февраля, заявил о риске вторжения России на Украину во время Олимпиады. США при этом считают, что Москва не приняла решение о нападении. Россия отрицает планы по нападению на Украину.

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