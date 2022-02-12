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01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

США отправят в Польшу еще 3 тыс. военных

Пентагон распорядился перебросить в Польшу 3 тыс. американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Ожидается, что они разместятся в стране к началу следующей недели. 2 февраля Вашингтон объявил о переброске 1,7 тыс. военных в Польшу и 300 человек в Германию.

Источник: AP 2022

«В целом эти дополнительные 5000 человек представляют собой высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять различные миссии. Они были развернуты, чтобы поддержать наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию в отношении восточного фланга НАТО, тренироваться вместе с силами принимающей страны и внести вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств», — сказал представитель Пентагона журналистам (цитата по AFP).

В Польше уже размещена треть военных, отправленных туда по решению Пентагона от 2 февраля. Новые силы дополнят 80 тыс. военных, размещенных в Европе на постоянной или ротационной основе.

Белый дом накануне, 11 февраля, заявил о риске вторжения России на Украину во время Олимпиады. Вашингтон при этом считает, что Москва не приняла решение о нападении. По заверениям США, они не планируют воевать с Россией на Украине. Москва отрицает планы по нападению на Украину.

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