США отправят в Польшу еще 3 тыс. военных

«В целом эти дополнительные 5000 человек представляют собой высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять различные миссии. Они были развернуты, чтобы поддержать наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию в отношении восточного фланга НАТО, тренироваться вместе с силами принимающей страны и внести вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств», — сказал представитель Пентагона журналистам (цитата по AFP).
В Польше уже размещена треть военных, отправленных туда по решению Пентагона от 2 февраля. Новые силы дополнят 80 тыс. военных, размещенных в Европе на постоянной или ротационной основе.
Белый дом накануне, 11 февраля, заявил о риске вторжения России на Украину во время Олимпиады. Вашингтон при этом считает, что Москва не приняла решение о нападении. По заверениям США, они не планируют воевать с Россией на Украине. Москва отрицает планы по нападению на Украину.