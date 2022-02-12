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04:05 (мск), источник: © РИА Новости

Песков: НАТО до сих пор не ответила на вопросы, заданные Путиным в Мюнхене

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Мюнхене ставил вопрос приближения НАТО к российским границам, на него до сих пор не ответили, а сейчас страна находится непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности | Источник: РИА "Новости"

Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что и тогда уже Путин говорил, что генеральный секретарь НАТО в 1991 году говорил, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ — это лучшая гарантия безопасности для новой России.

Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как «заседание представителей оборонных ведомств» стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

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