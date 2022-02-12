Антонов заявил, что США заявлениями о вторжении «пускают пыль в глаза»

Заявления американских политиков о том, что Россия «вторгнется» на Украину «во время Олимпиады или после нее» не подкреплены доказательствами, заявил посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводит российское диппредставительство в Facebook.
«Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что “агрессия” неминуема», — подчеркнул дипломат.
Официальные лица США, по его словам, продолжают «пускать пыль в глаза», не приводя деталей разведданных, на которые основываются в своих заявлениях.
В пятницу о том, что Россия может начать вторжение на Украину «в любой момент», в том числе во время Олимпийских игр в Пекине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Вашингтон продолжает фиксировать «очень тревожащие» признаки эскалации, в том числе прибытие на границу с Украиной новых российских сил.
Вслед за Блинкеном начало конфликта во время Олимпиады, которая завершится 20 февраля, допустил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Соединенным Штатам пока не известно, принял ли Владимир Путин окончательное решение. Салливан заявил, что Россия в случае, если решит напасть, может атаковать Киев. Вторжение, по его словам, может начаться с атаки с воздуха.
Россия не раз подчеркивала, что не собирается вторгаться на Украину. В МИД заявляли о недопустимости «даже мысли» о войне.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля говорил, что не видит риска скорого вторжения России. Впоследствии он пояснил, что российские войска пока не сформировали на границе ударных группировок, которые могли бы начать вторжение.