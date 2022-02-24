12:06 (мск), источник: РБК
Военная операция на Украине. Главное
Путин выступил с обращением и объявил о начале военной операции. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.
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Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. В военном ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз Украины.
Минобороны сообщило, что по данным разведки украинские военнослужащие массово покидают свои позиции, бросая вооружение.
Минобороны Украины сообщило о сбитом российском самолете Су-24. В Минобороны России эту информацию опровергли.
Взрывы были в районе киевского аэропорта Борисполь. Также были данные о взрывах в Харькове, Одессе и окрестностях Мариуполя.
Украинская погранслужба сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской (граничит только с Белоруссией) до Луганской областей, а также со стороны Крыма. В Киеве утверждают, что речь идет об атаках «при поддержке Белоруссии».
Украинская армия сообщила об артиллерийских обстрелах военных частей и складов в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой областях.
Власти ЛНР сообщили о взятии населенных пунктов Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска.
Народная милиция Украины сообщила, что сбиты два Су-24 ВВС Украины.
Руководитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об ударах по позициям украинской армии на всей линии соприкосновения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об уничтожении штаба операции украинской армии в Донбассе. По его словам. операция закончится, когда города региона будут освобождены.
По каждому факту проводится проверка.
На Украине указом президента Владимира Зеленского введено военное положение. Верховная рада утвердила это решение.
Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации. Курс доллара на открытии упал до ₽87, евро — до ₽99.
Нефть марки Brent торгуется в диапазоне $102−103 за баррель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации в Донбассе.
Росавиация временно приостановила работу аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.
Воздушное пространство над Украиной закрыто.
Власти Крыма объявили о введении в регионе режима повышенной готовности. Глава региона Сергей Аксенов поручил готовить к приему воды Северо-крымский канал. Канал начинается в Херсонской области Украины.
В нескольких регионах России (в том числе в Белгородской области и Крыму), граничащих с Украиной, временно прекращено обучение в школах.
«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Мирные украинские города находятся под ударами. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать настало», — заявил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент России Владимир Путин доложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко о ситуации на границе с Украиной, сообщил приближенный к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совбеза призвал президента России остановить российские войска от нападения на Украину.
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд, представители Великобритании и Франции обратились к России с призывом остановить военную операцию.
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он. По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.
Министерство обороны России сообщило о точечных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Атакованы были аэродромы и командные пункты в районе Киева, Харькова и Одессы.
Украинские власти сообщили об артиллерийских обстрелах военных частей и складов в Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой областях.
Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма.
Власти ДНР сообщили, что обстреливают украинские позиции по всей линии соприкосновения.
Власти ЛНР сообщили о взятии населенных пунктов Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска. Власти республики сообщили, что начали бои за освобождение.