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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Около 20 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину

Около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта, подсчитала «Лента.ру». США призвали сделать это за 24−48 часов.

Источник: Reuters

В частности, призыв покинуть Украину звучал от властей Австралии, Великобритании, Латвии, Израиля, Канады, Греции, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Соединенных Штатов, а также Северной Македонии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Южной Кореи, Японии, Бельгии, Германии и Литвы.

Представители МИД названных государств призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью.

Накануне президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

Однако практически одновременно с новостью про Байдена на сайте агентства Bloomberg был опубликован материал, в котором датой начала якобы вторжения называется 15 февраля. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев.

Также по теме вторжения высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выразил уверенность, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. В то же время помощник президента подчеркнул, что США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

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