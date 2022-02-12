Лавров назвал заявления США о скором вторжении на Украину провокацией

Лавров также обвинил Вашингтон в игнорировании ключевых требований России по вопросам безопасности вроде нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных систем вооружений вблизи российских рубежей, сообщает пресс-служба МИДа.
Вопросы по гарантиям безопасности, в том числе нерасширению НАТО и неразмещению ударных систем вооружений у границ России, займут центральное место в оценке полученных от США и Североатлантического альянса документов. Эта оценка будет доведена до сведения коллег, сообщает МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении. Во время разговора Сергей Лавров также напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.
«Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и открытого обсуждения. Он вновь отметил, что если Москва пойдет по пути агрессии с вторжением на Украину, это приведет к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу», — сообщил Госдеп США по итогам переговоров.
На Западе продолжают обвинять Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва подобные заявления отвергает. В конце прошлого года Россия представила проект по гарантиям безопасности в Европе, главным требованием которого было нерасширение НАТО. В январе США и НАТО передали России ответ. Теперь Москва готовит ответы по гарантиям безопасности для США и НАТО.