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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров назвал заявления США о скором вторжении на Украину провокацией

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время телефонного разговора министр назвал обвинения США в подготовке Россией вторжения на Украину провокацией. По его словам, «развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания» поощряет Киев отказаться от выполнения Минских соглашений и решить проблему Донбасса силовым путем. Блинкен заявил о готовности к дипломатическому урегулированию, а также заявил, что США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дни.

Источник: РИА "Новости"

Лавров также обвинил Вашингтон в игнорировании ключевых требований России по вопросам безопасности вроде нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных систем вооружений вблизи российских рубежей, сообщает пресс-служба МИДа.

Вопросы по гарантиям безопасности, в том числе нерасширению НАТО и неразмещению ударных систем вооружений у границ России, займут центральное место в оценке полученных от США и Североатлантического альянса документов. Эта оценка будет доведена до сведения коллег, сообщает МИД.

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«Главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении. Во время разговора Сергей Лавров также напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.

«Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и открытого обсуждения. Он вновь отметил, что если Москва пойдет по пути агрессии с вторжением на Украину, это приведет к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу», — сообщил Госдеп США по итогам переговоров.

На Западе продолжают обвинять Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва подобные заявления отвергает. В конце прошлого года Россия представила проект по гарантиям безопасности в Европе, главным требованием которого было нерасширение НАТО. В январе США и НАТО передали России ответ. Теперь Москва готовит ответы по гарантиям безопасности для США и НАТО.

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