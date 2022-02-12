Зеленский призвал доказать данные о планируемом вторжении России

Украина призывает предоставить ей доказательства информации о том, что Россия якобы планирует вторжение на 16 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел украинский телеканал «Наш».
Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа [февраля] Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию.
Он добавил, что власти признают наличие «рисков» и понимают их, а рассчитывать страна может лишь на своих граждан и свои вооруженные силы. Зеленский добавил, Украина готова к любым действиям «с любой стороны, с любых границ».
Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией.
В последнее время ряд западных изданий и агентств — среди них Bloomberg, Spiegel и Politico сообщили, что Россия планирует вторгнуться на Украину 15—16 февраля. По данным Politico, 16 февраля назвал в качестве возможной даты агрессии России президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с союзниками. Как уточняет издание, собеседниками американского лидера были представители НАТО, Евросоюза, Великобритании, Германии, Польши, Канады, Румынии и Италии.
Два источника в американской администрации подтвердили Politico обсуждение даты 16 февраля, однако неназванный британский чиновник отметил, что Лондон иначе интерпретирует эту информацию. Еще два дипломата из неназванных европейских стран сказали в беседе с газетой, что отказываются верить в такую информацию.
Днем ранее — 11 февраля — советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил начало вторжения России на Украину до окончания Олимпийских игр в Китае — соревнования завершатся 20 февраля. По его данным, нападение Москвы может начаться с воздушной атаки. Салливан отметил, что в США не уверены до конца, принял ли президент России Владимир Путин окончательное решение об агрессии против сопредельного государства.
Зеленский и прежде сомневался в информации и скором вторжении России на Украину. Во время обращении к нации в середине января он сказал, что война в стране длится уже восьмой год, сейчас стало больше не рисков, а ажиотажа вокруг происходящего. Президент Украины заверил, что сейчас нет причин паниковать или скупать спички и продукты питания с долгим сроком хранения — например, гречку.
Разница в оценке рисков эскалации стала причиной усиления разногласий между офисом президента Украины и администрацией президента США, сообщили источники CNN. По данным The Wall Street Journal, Зеленский считает угрозу войны между Россией и Украиной маловероятной, а заявления официальных лиц США находит нагнетающими обстановку.
Россия неоднократно отвергала наличие планов по вторжению на Украину. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал подобные обвинения «нелепостью», заявив, что Киеву Москва не угрожает. В МИД России сказали, что «даже мысль» о войне между Москвой и Киевом недопустима. «Мы не хотим и не будем предпринимать никаких действий агрессивного характера, мы не будем нападать, атаковать, вторгаться — или что-либо еще — на Украину», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.