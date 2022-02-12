Путин провел телефонный разговор с Макроном

Как сообщается на сайте Кремля, в разговоре президенты обсудили пути продвижения в реализации минских договоренностей, а также ситуацию, связанную «с провокационными спекуляциями» о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину.
По сообщению Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвониться по итогам предыдущих переговоров в Москве. Этот звонок стал четвертым за последние недели. Сегодня, 12 февраля, президент России должен также провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.
Сегодня, 12 февраля, издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО назвал предполагаемой датой вторжения России на Украину 16 февраля. С его позицией не согласились Брюссель и Лондон. МИД РФ называл заявления Белого дома о риске начала войны во время Олимпиады истерией.