Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 12 февраляНачало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
21:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Пентагоне прокомментировали инцидент с американской подлодкой у Курил

В министерстве обороны США прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой США типа «Вирджиния» в российских территориальных водах. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что военного атташе США вызвали в Минобороны РФ, где ему вручили ноту, после инцидента с подлодкой.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках.

После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку проходят учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились. Российские корабли в том числе осуществляют контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения границы страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стали известны обстоятельства смерти актрисы Евгении Брик
У госпитализированной актрисы Кириенко нашли рак
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь