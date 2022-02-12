Путин сообщил Байдену о проработке действий после ответа США и НАТО

«Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время», — сказал Ушаков журналистам, говоря о разговоре президентов.
Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности, президенты условились продолжить контакты, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, президенты в ходе телефонного разговора обсуждали накачку Украины «современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков, как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма».
«С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо предусматривается вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями. Включая прямое военное противостояние между Россией и Альянсом», — сказал он журналистам. По его словам, об этом президент РФ достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы.
«В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО документы, и эту реакцию мы в ближайшее время доведём до сведения партнеров и общественности», — сказал Ушаков.
«С учетом того, что, как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения, президенты условились продолжить контакты», — добавил он.
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу изложил ряд соображений по обеспечению гарантий безопасности, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Он, как сказал, является приверженцем дипломатического пути (достижения безопасности в мире — ред.). И в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в переданных нами американцам и натовцам проектах документов по гарантиям безопасности», — сказал Ушаков.
«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их несомненно учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив — ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года», — подчеркнул Ушаков.
Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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