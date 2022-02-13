Украина подтвердила, что отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС

«SWIFT по состоянию на сейчас действительно не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, решение по SWIFT связано с «внутренними процессами в Европейском союзе».
Он утверждает, что некоторые страны, «скажем так, не были готовы уступить своими интересами в связи с потенциальным отключением от SWIFT».
«Но давайте четко понимать, если бы в этом пакете был SWIFT — это была бы атомная бомба. Но даже без SWIFT в пакете, этот пакет остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ», — добавил он.
Об исключении отключения России от SWIFT из санкционного пакета накануне сообщили источники Reuters в США и Европе. Однако сегодня, 12 февраля, представитель президента Франции сказал агентству, что такая мера обсуждается. «Но мы должны быть осторожны, чтобы не ускорить разрыв России с Европой», — объяснил собеседник Reuters.
Белый дом не рассматривает введение превентивных санкций против России, сообщал накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон считает, что существует риск вторжения РФ на Украину во время Олимпиады. МИД РФ назвал заявления о риске нападения истерией.
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