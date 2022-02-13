В Пентагоне отвергли нарушение подлодкой США территориальных вод России

По его словам, Соединенные Штаты не проводили никаких операций в российских территориальных водах. «Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», — сказал он.
12 февраля в российском Минобороны сообщили, что в районе курильского острова Уруп фрегат «Маршал Шапошников» «применил соответствующие средства» против американской подлодки «Вирджиния», нарушившей территориальные воды России.
Экипаж фрегата передал американской подлодке предупреждение о нарушении российской водной границы и требование «Всплыть немедленно» на русском и английском языках, отметили в ведомстве, реакции на обращение не последовало. При применении спецсредств экипаж фрегата руководствовался руководящими документами о нарушении госграницы, добавили в министерстве.
Инцидент с американской подлодкой произошел в районе проведения планового учения кораблей Тихоокеанского флота. В Минобороны заверили, что учения будут продолжены.
После этого военному атташе США в Москве вручили ноту протеста, а в Минобороны пояснили, что «провокационные действия» американской подлодки угрожали национальной безопасности России.
Как уточнил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Владимир Путин знает об инциденте с подлодкой, однако не обсуждал его со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе последнего разговора.