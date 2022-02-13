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01:13 (мск), источник: РБК

В Пентагоне отвергли нарушение подлодкой США территориальных вод России

Американская подлодка типа «Вирджиния» не находилась в территориальных водах России в районе курильского острова Уруп, как об этом заявляют в российском Минобороны. Об этом Reuters сообщил представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс.

Источник: U.S. Navy

По его словам, Соединенные Штаты не проводили никаких операций в российских территориальных водах. «Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», — сказал он.

12 февраля в российском Минобороны сообщили, что в районе курильского острова Уруп фрегат «Маршал Шапошников» «применил соответствующие средства» против американской подлодки «Вирджиния», нарушившей территориальные воды России.

Экипаж фрегата передал американской подлодке предупреждение о нарушении российской водной границы и требование «Всплыть немедленно» на русском и английском языках, отметили в ведомстве, реакции на обращение не последовало. При применении спецсредств экипаж фрегата руководствовался руководящими документами о нарушении госграницы, добавили в министерстве.

Инцидент с американской подлодкой произошел в районе проведения планового учения кораблей Тихоокеанского флота. В Минобороны заверили, что учения будут продолжены.

После этого военному атташе США в Москве вручили ноту протеста, а в Минобороны пояснили, что «провокационные действия» американской подлодки угрожали национальной безопасности России.

Как уточнил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Владимир Путин знает об инциденте с подлодкой, однако не обсуждал его со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе последнего разговора.

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