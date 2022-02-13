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03:15 (мск), источник: РБК

Шойгу сфотографировался с Уоллесом на фоне картины с союзниками в Берлине

Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес во время встречи в Москве сфотографировались на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск во время Второй мировой войны на фоне рейхстага в Берлине.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ходе визита в Москву Уоллес посетил выставку, посвященную истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Великой Отечественной войны. На выставке, в числе прочего, представлена картина с командующими союзных войск: британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери, генералом армии США Дуайтом Эйзенхауэром, маршалом Советского Союза Георгием Жуковым и генералом французской армии Жаном де Тассиньи на фоне рейхстага.

Выставка, как сообщает Минобороны России, рассказывает о взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской Германией. На ней можно увидеть подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил России, а также копии иллюстраций и документального материала.

Переговоры глав военных ведомств прошли 11 февраля в Москве. Уоллес заявил, что считает их конструктивными, а диалог министров обороны диалог не был похож на «разговор глухого с немым», как прошедшая накануне встреча министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

Шойгу во время переговоров отметил, что сотрудничество России и Великобритании находится на нулевом уровне и Москва не хотела бы его «ухода в минус». Уоллес ответил, что встреча двух министров может начать «отношения, которые были практически нулевыми».

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