«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — рассказал Демченко.
Представитель украинской погранслужбы отметил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам».
Демченко уточнил, что среди них есть и россияне, которым, как и всем остальным, «необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».
В последние месяцы западные страны обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками на востоке страны большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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