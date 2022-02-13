CNN: власти США обсудили возможные атаки хакеров против Украины

По их данным, встреча на межведомственном уровне состоялась в пятницу в формате видеоконференции. На ней обсуждался вопрос, какие меры американское руководство в сотрудничестве с частными компаниями может принять в различных областях экономики на случай «потенциально возможных атак со стороны киберпреступников или связанных с государством» хакеров.
В том числе обсуждалось «возможное увеличение числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании», которые якобы могут предпринять «русскоязычные хакеры».
Кроме того, был затронут вопрос оказания поддержки в сфере кибербезопасности Украине, где, по данным источников, наблюдается «конкретная, достоверная угроза» атак на объекты инфраструктуры.
В США такой угрозы на данный момент нет, уточнил источник CNN, подчеркнув, что администрация прорабатывает шаги на случай, если ситуация изменится к худшему.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно приложение госуслуг «Дия».
В СБУ утверждали, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.
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